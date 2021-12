Sintasa e FHS concluem novo Acordo Coletivo do Trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) e outros sindicatos da saúde se reuniram com gestores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), nesta quarta-feira, 22, na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para concluir o novo Acordo Coletivo de Trabalho das categorias que entrará em vigor a partir de janeiro de 2022.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, a gestão prometeu enviar nesta quinta-feira, 23, o novo acordo na Superintendência Regional do Trabalho para que seja validado oficialmente.

O destaque do novo acordo é a implementação do auxílio-alimentação que será iniciado de forma progressiva, sendo R$ 100,00 (janeiro/2022), R$ 200,00 (março/2022) e R$ 300,00 (a partir de maio de 2022).

“Depois de uma longa batalha de mais cerca de 10 anos conseguimos concluir o novo acordo coletivo. Sabemos que nem tudo que pleiteamos conseguimos, mas já é um avanço finalizar o acordo. Este é o presente de natal e Ano Novo que estamos dando aos trabalhadores. Esperamos contar com eles novamente em 2022 porque juntos somos fortes”, disse Augusto Couto.

Diga-se que antes da conclusão do acordo, o Sintasa se reuniu com toda a categoria em Assembleia Geral Extraordinária, em setembro, quando houve a deliberação por parte dos trabalhadores. Só assim o sindicato sinalizou para a gestão que havia concordado com a minuta final do acordo.

