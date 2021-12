Valadares Filho fala sobre a saúde do seu pai, o ex-senador Antonio Carlos Valadares 

Submetido a exames clínicos de rotina no Hospital Primavera, o ex-senador Valadares foi diagnosticado com quatro entupimentos em artérias do seu coração, indicando a necessidade urgente de uma cirurgia cardíaca. Esse procedimento clínico preliminar foi realizado com a participação dos doutores Fabrício Anjos de Andrade (cardiologista clínico), André Paixão e Eduardo Ferreira (cardiologistas intervencionistas).

Segundo o seu filho e ex-deputado federal Valadares Filho, o ex-senador foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês (SP), onde foi operado por uma equipe de cirurgiões chefiada pelo Dr Fábio Jatene. “A cirurgia foi finalizada com sucesso. Neste momento o ex-senador Valadares encontra-se em um quarto na Unidade Semi-intensiva do Sírio Libanês, com ótima evolução clínica”, informou, complementando que o ex-senador segue aos cuidados da cardiologista clínica Dra Silvia Pinella.

“Por meu intermédio, o meu pai pede aos amigos e amigas suas preciosas orações para seu retorno às atividades normais, desejando a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo”, relatou Valadares Filho.