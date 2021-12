Autores do ‘No Colo da Piedade’ confraternizam e anunciam volume 2

Na última quinta-feira, 23, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia se reuniram em clima de confraternização, na pizzaria Barão, em Lagarto, para programar o segundo volume da coleção ‘No Colo da Piedade’.

Previsto para o dia 29 de agosto de 2022, o livro será dedicado à memória do padre Vicente Vidal. Entre temas escolhidos pelos autores, a história da devoção a Santo Antônio no povoado Olhos d’água, a biografia de monsenhor Juarez e as Camareiras de Nossa Senhora da Piedade.

Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia prometem dar seguimento ao projeto com novas luzes sobre a história do catolicismo em Lagarto/SE.

Lançamento previsto para o dia 29 de agosto de 2022.