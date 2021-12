Catedral Metropolitana celebra missas de Natal nesta sexta-feira

A catedral metropolitana de Aracaju confirma sua programação de celebrações eucarísticas para o Natal.

Na sexta-feira (24), haverá missas às 16h30 e 19h (Missa da Vigília do Natal). A solene celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no sábado (25), ocorrerá às 16h30, sob a presidência do arcebispo metropolitano, dom João José Costa, e às 18h. Para o dia 31 de dezembro também foram programadas duas missas: 16h30 e 19h.

As celebrações do dia 1º de janeiro de 2022 (Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria do Natal) ocorrerão às 16h30 e 18h.

A igreja catedral está sob os cuidados pastorais dos padres Antônio de Carvalho Peixoto (pároco) e Geovani Bomfim Oliveira (vigário), e funciona provisoriamente na rua Propriá, 222, Centro.