Covid-19: Aracaju vacinou mais 11.550 pessoas nesta semana

Entre os dias 20 e 23 de dezembro, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 11.550 pessoas, e segue avançando com a campanha de imunização dos aracajuanos contra a covid-19.

Até o momento, 92,54% da população geral acima dos 12 anos está vacinada com a primeira dose, o que equivale a 520.664 pessoas. Com as duas doses, são 83,67% ou 470.784 indivíduos.

O cronograma segue direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a dose de reforço nos idosos, além dos imunossuprimidos 40+, e profissionais de saúde vacinados.

Quem tomou a vacina Janssen até 7 de julho, em Aracaju, já poderá receber a dose de reforço. Quem tomou a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac há quatro meses já pode receber a terceira dose.

Faltosos

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, que esteve na manhã desta sexta-feira, 23, acompanhando a vacinação no drive-thru do Parque da Sementeira, cerca de 45 mil pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, percentual alarmante, já que a segunda dose garante maior maior efetividade na imunização.

“Na sua grande maioria, adolescentes entre 12 e 17 anos. Nós já estamos fazendo a segunda dose da Pfizer com 21 dias, então são pessoas que estão atrasadas. Também chama a atenção que temos cerca de 49 mil pessoas que estão no período de tomar a dose de reforço e que ainda não apareceram. Quem já completou quatro meses e que tomou a segunda dose ou dose única, já pode comparecer para tomar a dose de reforço”, alerta a gestora.

Diante desse percentual de faltosos, a secretária cobra mais consciência da população, e o sentimento de coletividade no enfrentamento à pandemia, a qual ainda não acabou.

“Fazemos um apelo para aquelas pessoas que já estão no período de tomar a dose de reforço, que elas apareçam, porque estamos vivendo num período ímpar. A pandemia não acabou. Nós estamos num momento melhor por conta da vacinação, mas ainda tem muita gente descoberta. Temos visto nos outros estados as pessoas que não tomaram a vacina se internando novamente, ou pessoas que só tomaram a primeira dose e não estão com seus ciclos completos. É preciso reforçar nosso sistema imunológico, porque estamos diante de um vírus agressivo, letal”, conclamou.

Cronograma especial

Em decorrência do decreto municipal n° 6.635, que declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente, a Prefeitura reprogramou os dias de aplicação dos imunizantes contra a covid-19 na capital.

Nesse sentido, os pontos não funcionarão nos dias 24 e 31 de dezembro. Sendo assim, os pontos param no dia 23 e voltam apenas no dia 27, em decorrência do Natal, e param no dia 31, retornando dia 3 de janeiro, em decorrência do ano novo.

“A vacinação segue até hoje. Amanhã é ponto facultativo e as unidades de saúde não vão funcionar para vacinação. Sábado e domingo também não haverá. Retornamos na segunda-feira, dia 27. De segunda até quinta, 30, nós estaremos funcionando das 8h às 16h, e quatro unidades até às 18h. Na sexta-feira, dia 31, bem como sábado, 1, e domingo, 2, nós também vamos paralisar a vacinação. Retornaremos no dia 3, sempre nos dias úteis”, disse a secretária.

Durante os dias de aplicação, as vacinas serão administradas nas unidades básicas de Saúde (UBSs) Francisco Fonseca, Onésimo Pinto Marx de Carvalho e Augusto Franco, das 8h às 18h; nas demais UBSs, das 8h às 16h; e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 13h.

Nas férias escolares, os pontos nas escolas também ficarão desativados, e devem voltar às atividades em janeiro, com data ainda a ser definida. Já o carro da vacina funcionará de 27 a 30 de dezembro e voltará a funcionar a partir do dia 3 de janeiro.

Vacina, ‘sim’

Maria Cavalcante da Silva Pereira, de 58 anos, tomou a terceira dose na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo, situada no bairro Siqueira Campos. “É muito importante a vacina. Recomendo a todos que venham tomar. Sou a favor. Se tiver a quarta, a quinta, o que tiver, eu venho tomar, sem medo, e com o maior prazer. Vacina, sim!”, exclamou

No drive da Sementeira, a aposentada Juciara Maria Silva Teles, 61, disse com orgulho que tomou a dose de reforço. “Tomei o reforço hoje. É muito importante tomar a vacina, para tranquilidade minha e de todos. Inclusive, a minha estava até atrasada, por conta da epidemia de gripe e não pude vir na data certa, mas eu estou muito feliz. É menos preocupação para gente e para quem está perto da gente. Ainda existem pessoas que não estão vindo tomar a segunda nem o reforço, e isso não pode acontecer”, destacou.

Na UBS do Augusto Franco, Magno Grave Ferreira, 46, foi imunizado com a segunda dose. “A vacina é muito importante, principalmente por conta das variantes que estão aqui. É importante que todos venham se vacinar. Vamos tentar voltar à vida, mais ou menos, normal e vou continuar com todos os protocolos, como uso de máscara”, relatou.

