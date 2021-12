CPTRAN registra acidente entre carro e moto e condutor se recusa fazer o teste do etilometro

Policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente no final da noite desta quinta-feira (23) envolvendo um carro e uma moto, onde o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O fato foi registrado por volta das 23:40h, quando um veículo tipo Jeep colidiu com uma moto na avenida Adélia Franco, em Aracaju.

O condutor e passageira da moto foram atendidos pelo Samu e conduzidos ao hospital. Já o condutor do Jeep se negou a fazer o teste do etilometro, sendo autuado com a multa de 2.934, 70 reais, bem como passará por processo de suspensão da sua habilitação como prevê o código de trânsito brasileiro.

Com informações e foto da CPTran