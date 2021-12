Feriado de Natal será de chuva em todo o Estado de Sergipe

Mesmo em dias e períodos diferentes, precipitações ocorrerão de leves à moderadas em municípios dos oito territórios

Apesar das temperaturas elevadas e do tempo abafado desde o início da estação verão na tarde da última terça-feira, 21, e em função do escoamento que converge em alguns estados da Região Norte e que combinando com a divergência em altos níveis, resulta na contribuição para as atividades convectivas nessa faixa do continente, o fim de semana do feriado de Natal será de chuva nos municípios dos oito territórios sergipanos.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), o tempo nublado e parcialmente nublado desde a manhã desta quinta-feira, 23, prossegue até o fim da noite em todo o Estado. Para a manhã da sexta-feira, 24, aguarda-se chuvas leves em municípios dos territórios Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano, e céu nublado nos demais, sendo que a tarde e à noite elas podem ocorrer de forma leve e moderada nos 75 municípios, porém, com as temperaturas ainda mais elevadas que os dias anteriores, em torno de 24,3° e 33,4°C no litoral, e de 22,7° à 34,4°C no interior.

Na madrugada do sábado, 25, as chuvas atingem apenas o litoral, enquanto que no período da manhã elas só não ocorrerão nos territórios do Alto Sertão e Médio Sertão Sergipano. No entanto, a tarde e noite será de precipitações leves e moderadas em todo o Estado, com os termômetros registrando de 25,1°C a 33,3°C no litoral e 23,1°C a 33,7°C no interior.

No domingo, 26, as chuvas ocorrerão entre leves e moderadas do período da manhã até o fim de tarde em todo o Estado. À noite elas predominam apenas nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul Sergipano e nos quatro restantes, o tempo fica nublado. No litoral espera-se temperaturas mínimas em torno de 25,9°C e máximas de 30,4°C, enquanto no interior, elas variam de 23,5°C a 31,7°C.

Para acompanhar as atualizações e boletins de previsão do tempo, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, basta acessar www.sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos, no campo ‘segurança hídrica’.

