Natal com Mobilidade 2021 leva doações para instituições beneficentes

Além disso, a ação também promoveu atividades lúdicas nos terminais e canaletas para os passageiros pela chegada do Natal

Em continuidade às ações ligadas ao Natal com Mobilidade 2021, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) realizou a entrega dos donativos arrecadados nesta semana.

Na última terça-feira, 22, foi a vez do Abrigo Sorriso (instituição de crianças órfãs) e Lar de Zizi (creche comunitária) receberem brinquedos. Os locais receberam não só visita do ônibus iluminado, como também de oficiais do Exército (28 BC), que fizeram a alegria das crianças.

Ao todo, foram brinquedos, vários chocolates, cestas básicas, kits de higiene, materiais escolares e de escritório.

Além do abrigo infanto-juvenil e da creche, também receberam as doações o asilo Lar Isaías Gileno Barreto, localizado em São Cristóvão. O local recebeu cestas básicas e kit de higiene.

Para a realização desse projeto, o Sindicato contou com a ajuda de diversas entidades, como a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), as empresas do transporte coletivo de Aracaju e a Aracajucard.

De acordo com o presidente do Setransp, Alberto Almeida, mesmo com todas as dificuldades, o Natal com Mobilidade seguiu com a sua missão: transportar amor.

“Ainda estamos em uma crise sanitária e econômica Diversos setores foram abalados, inclusive o setor de Transporte. Por isso, a ação vem trazer esperança nesse final de ano a todos, inclusive para nós. Esperamos trazer solidariedade e conforto, principalmente, para quem precisa”, comentou ele.

CORAL NOS TERMINAIS

Além das doações, o Natal com Mobilidade também promoveu uma ação pensando nos passageiros. Em parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), a campanha levou o Coral Arcanjos ( da Piabeta em Nossa Senhora do Socorro) para o Terminal da Zona Sul (Atalaia) e para as canaletas da Avenida Rio Branco (Centro) no final do dia.

Fonte e foto Setransp