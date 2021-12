Natal Solidário: Socorro intensifica entrega de cestas básicas

Centenas de famílias socorrenses passarão o Natal de 2021 com comida na mesa, graças ao trabalho da Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que, intensificou, neste mês de dezembro, a entrega de cestas básicas para famílias socorrenses em situação de vulnerabilidade social.

Durante essa quinta-feira, 23, equipes da SMAS se deslocaram para diversos pontos do município para realizar a entrega dos alimentos. Só no final da ação dessa quinta, a Prefeitura distribuiu quase 300 cestas básicas às famílias. “Tendo em vista o grande número de famílias em situação de vulnerabilidade social, realizamos essa mobilização no município para atender todas essas famílias para que elas possam ter mais tranquilidade neste final de ano e uma mesa mais farta”, disse a diretora do Departamento de Assistência Social, Fátima Leite.

“Estamos muito felizes e gratos a Deus por saber que pudemos possibilitar que essas famílias tenham o que comer não só agora no Natal, mas como nos próximos dias. Essa ação é muito especial porque proporciona mais dignidade aos socorrenses que mais necessitam. Queremos que este natal, em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, seja marcado pela união das famílias”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

Para a dona de casa Daniela Marques, a chegada da cesta básica no final do ano foi uma surpresa muito bem-vinda. “Nem todos têm condições para conseguir passar um bom natal. A cesta chegou em boa hora e assim agradeço à Prefeitura”, declarou. A mesma opinião tem a dona de casa Maria Bruna. “Eu agradeço a todos pelo gesto de solidariedade porque chegou em um momento que estávamos precisando. Que Deus abençoe cada um de vocês”, reforçou Bruna.