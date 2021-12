Poções da Ribeira – Mais uma atração do turismo ecológico de Itabaiana

Informe publicitário

Localizada a pouco mais de 50 km de Aracaju, as Poções da Ribeira são mais uma das variadas opções do turismo ecológico de Itabaiana. O paraíso fica no povoado Ribeira e foi abençoado com uma geografia que permitiu a formação de poços, corredeiras e queda d’água ao longo do riacho que segue entre paredões de pedra de até 70 metros de altura.

O acesso saindo de Aracaju é pela BR-235, em sua margem esquerda, após outra atração turística de Itabaiana, o Parque dos Falcões. Por não ser um local muito acessível, é aconselhável utilizar guias especializados ou empresas que trabalham com turismo de aventura, e muitas oferecem este serviço em Aracaju.

O local não possui infraestrutura para o turismo, portanto, é importante levar tudo o que for necessário para alimentação, hidratação, além de sacos plásticos para recolher o lixo gerado.

Se o seu objetivo é apreciar a beleza da natureza, mergulhar nas águas frias e limpas dos poços, tomar banho de cachoeira, fazer a trilha de acesso, marque logo uma ida à Ribeira. Uma opção pertinho de Aracaju para agradar o corpo e a mente!