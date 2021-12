Polícia Militar inicia a Operação Natal Seguro por meio da CPTran, nesta sexta-feira

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), reforçará o policiamento ostensivo e de trânsito em pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir acidentes de trânsito.

A CPTran realizará a Operação Natal Seguro, entre sexta-feira (24) e segunda-feira (27).

Com a Operação Natal Seguro haverá um reforço na fiscalização e nas ações de combate ao crime mediante o emprego de 30 policiais militares e 10 viaturas, por dia. As equipes atuarão diuturnamente, trabalhando de forma ostensiva nos principais corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju que dão acesso ao Mosqueiro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, além da Rodovia Lauro Porto, no Bairro Bugio, que dá acesso às BRs 101 e 235.

De acordo com as estatísticas da CPTran, no período natalino do ano passado, foram registrados 15 acidentes, resultando em 15 vítimas lesionadas e nenhuma vítima fatal na capital, números que podem ser reduzidos este ano, através da colaboração dos condutores.

O comandante da CPTran, major Silveira, destaca que as ações referentes à Operação Lei Seca serão bastante aplicadas em todas as blitze realizadas pela Companhia, cabendo a cada cidadão a consciência de que se for dirigir, não beba. “O objetivo dessa operação é justamente coibir a criminalidade e principalmente os acidentes de trânsito na capital, afinal, o Natal é uma festa para confraternizar e não lamentar os estragos que um acidente fatal faz na vida de famílias que perdem seus entes queridos”.

A Companhia de Trânsito ressalta que no período natalino ainda manterá equipes de atendimento de acidentes com vítimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas por meio do disque 190.

Com informações da PMSE