Tremor de terra é registrado na cidade de Amparo do São Francisco

Um tremor de terra foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (23) na cidade de Amparo do São Francisco. A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O registro foi feito pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico na região do município de Amparo de São Francisco.

Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor de magnitude preliminar calculada em 1.8 mR foi sentido às 17h14.

Ainda segundo os pesquisadores, o tremor foi sentido por várias pessoas no município de Canhoba, que está localizado a aproximadamente a sete quilômetros de distância de Amparo de São Francisco.