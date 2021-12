Confira o que funciona no feriado de Natal em Aracaju

No dia 25,será alterado o funcionamento dos órgãos públicos e estabelecimentos comerciais em Sergipe.

Shoppings, comércio, feiras livres e mercados terão horários diferenciados neste sábado (25) de Natal.

No estado e na capital, a véspera será ponto facultativo, exceto para serviços essenciais.

Mercados e feiras

Os mercados centrais e dos bairros de Aracaju estarão abertos das 6h às 16h45 no dia 24. No dia 25, não funcionam.

As feiras livres serão antecipadas para as duas próximas sextas-feiras, dias 24 e 31, respectivamente, no período da manhã, as feiras dos bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Cirurgia, e dos conjuntos São Carlos e Santa Tereza. A feira livre do Bairro Santa Maria passará de 26 para 24 de dezembro.

Shoppings

Shopping Jardins – O Restaurante Tio Armênio e Cinemark funcionam de acordo com as respectivas redes. Demais lojas e quiosques, fechados.

Shopping RioMar Aracaju – As operações de lazer, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques, fechados.

Nos dois shoppings, no domingo, 26 de dezembro, as áreas de alimentação e lazer, funcionam das 12h às 21h. Grandes marcardas da 13h às 21h e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Aracaju Parque Shopping – No dia 25 de dezembro, o empreendimento estará fechado.

Shopping Prêmio

Neste sábado, 25, o shopping estará fechado.

Supermercados

Os supermercados funcionam dia 24 até as 20h. Já no dia 25 estarão fechados.

Parques, praias e orlas

No feriado do Natal, 25, o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, abrirá para caminhadas, atividades esportivas e de lazer, das 5h às 21h30. Nestes dias, o drive-thru da vacinação não funciona;

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente, das 6h às 18h;

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 18h;

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h;