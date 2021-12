Prefeitura atende os pacientes com síndromes gripais nas UBS de Aracaju no sábado e domingo

A Prefeitura de Aracaju disponibilizou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Augusto Franco e Cândida Alves para atender exclusivamente pacientes com síndromes gripais. A ação também ocorrerá nos dias 25 e 26, das 7h às 19h, e tem como objetivo diminuir a procura por atendimento nos dois hospitais municipais, Fernando Franco e Nestor Piva.

De acordo com Cynthia Rocha, enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as duas UBS oferecem atendimento completo, incluindo testagens RT-PCR e o de antígeno para covid-19. “A partir do diagnóstico, que sai poucos minutos após a coleta, o usuário poderá receber os encaminhamentos necessários. No caso dos pacientes mais graves, faremos o encaminhamento para um dos hospitais municipais, a fim de atender as necessidades com maior eficiência”, garantiu.

Caso necessário, também serão administrados medicamentos em ambas UBS, e as orientações para a continuidade do tratamento em casa também são repassadas pelos profissionais médicos e enfermeiros.

Ana Paula, de 42 anos, foi uma das pessoas que procuraram atendimento na UBS Cândida Alves. Ela já foi infectada com o vírus da covid duas vezes e sabe da importância de procurar o diagnóstico o quanto antes. “Não tenho do que reclamar, o atendimento aqui foi ótimo. Não fui antes para urgência porque estava com medo de estar muito cheio, mas assim que abriu aqui, decidi aproveitar. O atendimento foi rápido e, além da consulta, pude fazer o teste pra receber os cuidados necessários”, elogiou.

João Batista Santos Neto, atendido na UBS Augusto Franco, reconheceu a qualidade na atuação dos profissionais do Sistema Único de Saúde de Aracaju. “Só tenho a agradecer por esse excelente trabalho e a iniciativa é ótima porque ajuda a desafogar os atendimentos nos hospitais”, pontuou.

Os hospitais Fernando Franco e Nestor Piva continuam em regime de plantão 24 horas, como referência para os pacientes que precisam de maior acompanhamento. Durante a manhã desta sexta, 24, foram registrados 96 atendimentos no hospital Fernando Franco e 76 no Nestor Piva.

Até o momento, Aracaju registrou um caso de Influenza H3N2 e possui um índice de infecção de transmissão de 0,92.

