Prefeitura de Aracaju reforça a limpeza das praias durante os festejos de Natal e Réveillon

Além da qualidade de balneabilidade apontada em reportagem recente do jornal Folha de São Paulo, as praias que compõem a região litorânea da capital se destacam no quesito limpeza e organização. Tudo isso é fruto do trabalho da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que reforça em períodos de festividades, a exemplo do Natal e Réveillon, os serviços que envolvem a conservação destes ambientes.

Com o acréscimo no número de frequentadores em locais situados entre o farol da Orlinha do bairro Coroa do Meio até as praias da rodovia Inácio Barbosa, e, consequentemente, uma produção maior de lixo, a diretoria de Operações da empresa irá direcionar, nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, 32 equipes, totalizando cerca de 350 agentes.

As tarefas desempenhadas por esses profissionais englobam o gadanhamento, varrição e recolhimento de materiais diversos, como copos descartáveis, garrafas plásticas, papéis e pequenas embalagens descartados de forma inadequada.

“Durantes os feriados e datas festivas, elaboramos uma programação diferenciada de modo a deixar as áreas em condições de uso pela população e turistas em um menor tempo. Assim, os trabalhos iniciam a partir das 6h da manhã. Como suporte no recolhimento dos resíduos, distribuiremos também 120 contentores de lixo em pontos estratégicos, além da utilização de caminhões compactadores e caixas estacionárias”, detalhou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Ainda segundo ele, além da extensão de faixa de areia, os agentes irão atuar em outras pontos que costumam concentrar um grande fluxo de pessoas nesta época, como o estacionamento da Passarela do Caranguejo e orla Pôr do Sol.

“No tocante à coleta domiciliar de lixo, ocorrerá sem alterações no cronograma, sendo realizada todos os dias em toda a Orla”, concluiu Moraes.

Foto: Ascom Emsurb/ Felipe Goettenauer