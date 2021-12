Roubo de carga de cerveja termina com dois presos no município de Santa Luzia do Itanhy

Duas pessoas foram presas na tarde desta sexta-feira (24) após roubo de uma carga de cerveja no Km-163, na BR-101, no município de Santa Luzia do Itanhy.

As informações passadas por gentes da PRF são de que os detidos estavam em um carro que foi roubado e vão responder pelo furto da carga de cerveja e pela receptação do veículo.

Parte da carga ficou espalhada pelo acostamento da pista e era possível ver as pessoas levando as caixas com as garrafas.

Ainda de acordo com a PRF, o tráfego foi proibido para limpeza do local, mas foi liberado.