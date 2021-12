UFS ingressantes precisam de confirmação da matrícula

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) convoca os discentes com ingresso no período letivo 2021.2, por meio do SiSU UFS, para a confirmação de matrícula institucional entre os dias 17 e 31 de janeiro de 2022.

Devem realizar o procedimento os ingressantes que realizaram pré-matrícula na condição de classificados na chamada regular, os classificados na lista de espera e os que constam em alguma das relações de candidatos que passaram da condição de suplentes ou excedentes para aprovados.

A confirmação de matrícula é obrigatória, e caso o candidato não a efetue nos prazos previstos no edital, a sua pré-matrícula será cancelada, podendo ser chamado para ocupar a vaga um candidato suplente ou excedente, respeitando a ordem de classificação.

Clique aqui para acessar o edital de confirmação de matrícula para ingressantes em 2021.2..

Procedimentos

Para realizar a confirmação de matrícula, o discente aprovado deverá acessar o Portal do Discente do Sigaa, clicar no menu ‘Ensino’, ‘Confirmação de Matrícula’ e, a seguir, ‘Realizar Confirmação’, conforme o manual de confirmação de matrícula.

As novas relações de excedentes convocados para ocupar vagas de alunos desistentes serão divulgadas em www.sisu.ufs.br.

