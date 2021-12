Aracaju registra 50 mm de chuva em apenas 24 horas; Defesa Civil continua em alerta

Neste domingo (26), a previsão do tempo para todo o estado é de chuvas leves e moderadas do período da manhã até o fim de tarde.

Em Aracaju, equipes da prefeitura monitoram os possíveis pontos de alagamentos da capital, em decorrência das chuvas que estão caindo de forma intermitente, neste final e semana.

De acordo com informações da Defesa Civil de Aracaju, nas últimas 24h choveu aproximadamente 50 milímetros (mm), com rajadas de ventos.

O volume não chegou a causar transtornos, principalmente porque o sistema pluviométrico da capital sergipana tem reagido bem à carga d’água.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, até o momento, foram registradas apenas duas ocorrências. Em ambos episódios, nenhuma pessoa ficou ferida.

A previsão, conforme a Defesa Civil, com base no relatório do Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) e da Capitania dos Portos de Sergipe, é de mais chuva nas próximas horas, com possibilidade de precipitações em torno de 30 a 50 mm, também seguida de ventos.

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Foto: Semdec