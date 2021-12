Equipes da Prefeitura seguem monitorando situação da chuva

Equipes da Prefeitura de Aracaju monitoraram durante este sábado (25), os possíveis pontos de alagamentos da capital, em decorrência das chuvas, típicas do verão, que estão caindo de forma intermitente.

De acordo com informações da Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), nas últimas 24h choveu na capital aproximadamente 50 milímetros (mm), seguida de rajadas de ventos.

O volume, segundo a Defesa Civil, não chegou a causar transtornos, principalmente porque o sistema pluviométrico da capital sergipana tem reagido bem à carga d’água, em virtude de ações preventivas executadas pela Prefeitura em toda a cidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, até o momento, foram registradas apenas duas ocorrências. Em ambos episódios, nenhuma pessoa ficou ferida.

“Foram duas ocorrências, um desabamento parcial de queda do platibanda de uma residência, que caiu sobre outra na Farolândia e uma queda de árvore no Santos Dumont. Ninguém ficou ferido. A Empresa Municipal de Obras e Urbanização retirou a árvore e a Defesa Civil notificou o proprietário da casa para recuperar a estrutura”, destacou o major.

A previsão, conforme a Defesa Civil, com base no relatório do Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) e da Capitania dos Portos de Sergipe, é de mais chuva nas próximas horas, com possibilidade de precipitações em torno de 30 a 50 mm, também seguida de ventos.

Atuação conjunta

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Contatos

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre a previsão do tempo no celular.

Foto ascom Semdec