Motorista perde o controle de veículo e atinge a grade de proteção de ciclovia em Aracaju

Um motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle do veículo e atingiu a grade de proteção da ciclovia localizada na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do Detran em Aracaju.

O acidente foi registrado na tarde deste sábado (25) e as informações são de que o condutor do veículo apresentava sinais visíveis de embriaguez e tentou agredir fisicamente os agentes precisou ser imobilizado.

Os policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) informaram que o motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida foi conduzido à delegacia pelos crimes de desacato e por conduzir seu veículo sem habilitação, gerando perigo de dano.

O veículo foi removido ao pátio por estar com o licenciamento atrasado.

Foto CPTran