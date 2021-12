Natal Iluminado no Centro terá apresentações musicais e circense neste domingo, em Aracaju

A programação do Natal Iluminado no Centro, para este domingo, 26, contará com mais um espetáculo do Circo Gold Star e uma apresentação especial de Zéq Olive na praça Fausto Cardoso. Na Catedral, Carina Lélis cantará Ave Maria.

O Natal Iluminado no Centro é uma realização da Prefeitura de Aracaju, em parceria a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e o Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), com o apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), dos grupos Maratá e Cencosud, Setransp, CDL Aracaju, Caixa Econômica Federal, Acese e Energisa.

Além de toda a programação nas praças do Centro de Aracaju, o Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), a Orla de Atalaia e a Orla Pôr do Sol também contam com uma decoração especial que encanta todos que passam por um desses locais, bem como algumas avenidas da cidade, que totalizam 15 milhões de pontos de luz na capital sergipana.

Programação

Domingo – 26/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

17h – Coral Nova Vida

18h – Carina Lélis – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

19h – Zéq Oliver

Foto: Marcelle Cristinne