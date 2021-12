Órgãos de segurança da Prefeitura atuam em parceria com a Polícia Rodoviária Federal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), participou da Operação Rodovida 2021-2022 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação conjunta foi realizada na BR 101 e nas avenidas Lauro Porto e Tancredo Neves e contou ainda com a participação das polícias Militar e Civil do estado de Sergipe, com o objetivo de fiscalizar casos de embriaguez dos condutores de veículos, equipamentos obrigatórios, dispositivos de retenção e transporte seguro de crianças, uso de celular na condução de veículo automotor e a utilização de capacetes por motociclistas, além da verificação de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em aberto.

“Essa integração entre os órgãos de segurança visa reduzir a violência no trânsito e intensificar ações de policiamento preventivo em avenidas movimentadas e entradas da nossa capital, como é a Lauro Porto, que dá acesso a toda a zona norte, e a avenida Tancredo Neves, que praticamente corta a cidade, da zona oeste à zona sul. Com essa somação de esforços entre os órgãos envolvidos, quem ganha é a população com uma possível diminuição de acidentes de trânsito e o combate ao crime nessas localidades”, destaca o secretário em exercício da Defesa Social e da Cidadania de Aracaju e diretor geral da Guarda Municipal, subinspetor Fernando Mendonça.

A operação realizada em todo o território nacional conta em Sergipe com o reforço interinstitucional. Ao todo, na ação desencadeada na noite desta quinta-feira, foram empregados cerca de 50 operadores de segurança pública, quase 30 destes pertencentes aos quadros da GMA e SMTT. “Gostaria de registrar o meu agradecimento e reconhecimento pelo apoio da Guarda Municipal de Aracaju e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, que juntos com a Polícia Rodoviária Federal realizaram uma grande operação em que defendemos a bandeira da segurança viária, trazendo uma proteção maior para a população sergipana, principalmente aqui no município de Aracaju. Fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho brilhante que a Guarda Municipal de Aracaju vem realizando, principalmente nesse trabalho integrado com a PRF”, agradece o superintendente da PRF em Sergipe, Jason Gomes Terencio.

Um dos pilares da operação na capital ficou sob a responsabilidade da SMTT, que operacionalizou as duas blitz realizadas. Ao final da operação, foram contabilizados pelo órgão municipal de trânsito 65 veículos abordados com todos os condutores realizando o teste de alcoolemia. De acordo com o coordenador do Cotax da SMTT, Franklin França, a operação foi um sucesso, alcançando os objetivos traçados. “Somamos força nessa operação com o intuito de coibir as infrações de trânsito, principalmente aquelas que provocam um índice elevado de letalidade. Foi uma operação sem alterações, onde tudo transcorreu da forma como foi planejada, então podemos afirmar que foi um sucesso”, finaliza.

Foto Ascom GMA