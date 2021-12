PRF prende homens que furtaram carga derramada na BR-101

Policiais Rodoviários Federais detiveram, na tarde da última sexta-feira (24), dois homens que transportavam em um veículo roubado parte de uma carga de cerveja que havia derramado de uma carreta no km 163 da BR-101, em Estância/SE.

Os policiais foram acionados para atender um acidente do tipo tombamento, ocorrido por volta das 14h no km 163 da BR-101, em Estância/SE, quando, ao chegar ao local, flagraram dois homens saqueando parte da carga de caixas de cerveja que havia derramado sobre a pista em razão do acidente. Eles estavam em um veículo Fiat/Strada, com placas de Minas Gerais, que tinha sido tomado de assaltado em Salvador/BA, em 2015.

Os homens foram presos em flagrante pelos crimes de furto da carga e receptação do veículo e encaminhados à delegacia de polícia civil do município.

Fonte: PRF/SE