Seduc está com edital para 95 vagas para contratação temporária

A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe está com edital aberto com 95 vagas para a contratação temporária de apoio escolar I e II, para desenvolver suas atividades na modalidade da educação especial nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino.

As inscrições para esse processo seletivo vão até a próxima terça-feira (28), no site da Seduc. As vagas serão distribuídas todas as diretorias regionais de educação.

Cargos – Profissionais de apoio escolar são os servidores que prestam atendimento aos alunos que compõem o público da Educação Especial, os quais necessitem de apoio no âmbito da alimentação, higiene e locomoção, entre outros.