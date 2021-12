Sergipe tem previsão de chuva para esse domingo e alerta para ventos fortes no litoral do estado

A previsão do tempo para todo o estado neste domingo é de chuvas leves e moderadas do período da manhã até o fim de tarde.

As chuvas ocorrerão entre leves e moderadas do período da manhã até o fim de tarde em todo o Estado. À noite elas predominam apenas nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul Sergipano e nos quatro restantes, o tempo fica nublado.

No litoral espera-se temperaturas mínimas em torno de 25,9°C e máximas de 30,4°C, enquanto no interior, elas variam de 23,5°C a 31,7°C.

Ventos fortes

A Marinha também emitiu alerta por causa das condições do tempo, em virtude de um sistema de alta pressão atmosférica que pode provocar ventos, com intensidade de até 60 km, na faixa litorânea.

A orientação é que que pescadores, praticantes de atividades aquáticas em alto mar e donos de embarcações, se informem sobre a situação para navegação antes de qualquer atividade no mar.

Para acompanhar as atualizações e boletins de previsão do tempo, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, basta acessar www.sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos, no campo ‘segurança hídrica’.