Acidente envolvendo moto e carro de passeio deixa uma pessoa morta em Campo do Brito

Um acidente envolvendo um ciclomotor e um Honda City foi registrado na noite deste domingo (26) na rodovia João Paulo II, no município de Campo do Brito.

As informações passadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência são de que encontraram o casal caído próximo ao ciclomotor enquanto o condutor do veículo de passeio evadiu-se do local, sem prestar socorro, de acordo com testemunhas.

A passageira da moto na resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enquanto o corpo da mulher foi encaminhado ao IML, em Aracaju.