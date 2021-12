Aracaju registra o acumulado de 70 milímetros sem transtornos neste final de semana

Entre sábado (25) e domingo (26), choveu aproximadamente 70 milímetros (mm) em Aracaju, conforme dados divulgados pela Defesa Civil da capital, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) da Prefeitura de Aracaju.

Conforme o balanço, que tem como fonte oficial o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmete), no sábado, Dia de Natal, choveu cerca de 50 mm, além de apresentar rajadas de ventos. Ao longo do dia de domingo, a precipitação chegou a apenas 20 mm.

O volume, segundo a Defesa Civil, não causou transtornos à população, principalmente porque o sistema pluviométrico da capital sergipana tem reagido bem à carga d’água, em virtude de ações preventivas executadas pela Prefeitura em toda a cidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, durante todo o fim de semana, foram registradas apenas quatro ocorrências: sábado, no bairro Farolândia, na zona Sul, parte da estrutura da fachada de uma casa desabou e a estrutura ficou isolada; no bairro Santos Dumont, na zona Norte, uma árvore tombou.

No domingo, um poste caiu no bairro Porto Dantas, zona Norte; no bairro Mosqueiro, próximo à orla Pôr do Sol, mais uma árvore caiu. “Em todos os registros de ocorrência da Defesa Civil, nenhuma pessoa ficou ferida”, afirma o major Silvio Prado.

A previsão, conforme a Defesa Civil, é de tempo mais aberto, com possibilidade de precipitações em torno de 20 mm. “Na segunda, 27, vence o nosso alerta, que foi emitido na última sexta-feira, 24. A partir de terça, dia 28, a tendência é que o tempo fique aberto”, complementou o major.

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Contatos

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, caso seja registrada alguma ocorrência que demande maior atenção das equipes, além de enviar mensagem para o 40199 e receber alertas sobre mau tempo no celular.

Foto: Ascom/Semdec