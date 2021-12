Avenida Santos Dumont recebe nova sinalização de trânsito

A avenida Santos Dumont, localizada na Orla da Atalaia, está recebendo novo asfalto e nova sinalização de trânsito. A Prefeitura de Aracaju concluiu o recapeamento da via no sentido Centro/praias, e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju está fazendo o trabalho de pintura da nova sinalização horizontal.

Para a segurança dos pedestres e condutores, a SMTT começou a fazer as novas faixas de pedestres e, em seguida, fará a pintura das vagas de estacionamento e as linhas de eixo e bordo da avenida. Somente no sentido Centro/praias serão feitas 21 faixas de pedestres.

“Como a avenida Santos Dumont está recebendo um novo asfalto, vamos refazer toda a sinalização horizontal da via. O processo de pintura já foi iniciado e começamos pelas faixas de pedestres para dar segurança as pessoas que circulam pela avenida, que está localizada em um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade”, disse o superintendente da SMTT, Renato Telles.

O diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Diego Carvalho, conta que, além da sinalização horizontal, a avenida receberá também reforço na sinalização vertical. “Vamos fazer a instalação de novas placas de regulamentação e advertência para reforçar a sinalização na avenida. E é importante ressaltar que não estamos bloqueando a via para fazer a pintura da sinalização horizontal, mas os pontos em que há frente de trabalho, o trânsito está ficando em meia pista, então pedimos aos condutores que redobrem a atenção ao trafegarem pela Santos Dumont”, declara.

