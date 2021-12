Carrossel do Tobias: Natal Iluminado resgata tradição das celebrações

Um dos principais atrativos do Natal Iluminado 2021 montado na Praça Fausto Cardoso, o Carrossel do Tobias, brinquedo que divertiu a população ao longo de 80 anos, tem sido a atração principal de todas as noites, quando acendem as luzes iluminando não só toda a praça, mas também todos os demais atrativos do projeto, uma parceria desde 2017 entre a Prefeitura de Aracaju e a Fecomércio-SE.

O memorialista sergipano Murilo Melins, 96 anos, autor do livro “Aracaju romântica que vi e vivi anos 40 e 50”, recorda-se das boas lembranças que guarda do carrossel que, segundo ele, tinha capacidade para circular com até 300 pessoas. “Era o brinquedo mais procurado por crianças e adultos. Todo mundo tirava uma fotografia sentado em um cavalinho ou em uma carruagem”, relembra.

Um outro atrativo ressaltando pelo escritor era o apito do carrossel, uma das características mais marcantes do brinquedo ícone dos natais aracajuanos do século passado. “Quando a Catedral entrou em reforma, ele passou a ser armado na praça Tobias Barreto. Na época, funcionava com uma grande caldeira e o tradicional apito que todo mundo fala, e que era apenas o escapamento do vapor. Depois, tiraram a caldeira e ele passou a funcionar de forma elétrica. Mesmo assim, eles também fizeram um apito semelhante ao que existia, antes”, conta Murilo.

“É um evento e um brinquedo que marcou a infância e uma fase da minha vida e de muitas pessoas da minha geração porque, por muitos anos, as festas de fim de ano eram concentradas naquele espaço. Tinha roda gigante, barcos, gangorras, mas, pra mim e pra muitas pessoas que conviviam naquele espaço, o Carrossel do Tobias foi o mais marcante”, recorda Marluce Lopes.

A história de Marluce com o carrossel envolve, principalmente, o fato de que sua família mantinha uma relação próxima com o filho do dono do carrossel na época, o que lhe favorecia nos período natalino, onde ela e sua irmã recebiam inúmeros bilhetes para aproveitar o brinquedo.

“Entre giros do brinquedo, sons do apito e gritos de animação de crianças e adultos que brincavam e se divertiam no Carrossel do Tobias, o tempo passou e o brinquedo virou um dos principais símbolos do natal da cidade. As memórias viraram lembranças e as lembranças tornaram-se história viva em museu, livros, fotografias e artigos encontrados na internet”, pontuou Marluce.

A historiadora Josevanda Franco também se recorda das idas anuais ao Carrossel do Tobias, do tamanho que o brinquedo tinha e até mesmo do enjoo que sentia por acabar exagerando na quantidade de vezes que se divertia rodando no mesmo dia em cima dos cavalinhos.

“Hoje, quando nós observamos esse momento do natal iluminado, dá pra perceber o quanto as pessoas voltam aos locais que historicamente aglutinavam as populações e durante um período ficou isolado e desprovido da atenção da população de uma forma geral. É muito intrigante ver como o carrossel ainda atrai as pessoas. Ao mesmo tempo, é muito prazeroso saber que o centro da cidade é possível, que pode ser um espaço que não funcione apenas quando o comércio está aberto”, afirmou Josevanda.

Mais de 115 anos após sua chegada na capital do estado, o Carrossel do Tobias, hoje, é rememorado a partir do Natal Iluminado 2021, com uma réplica do brinquedo instalada na praça Fausto Cardoso. Para as crianças, a diversão do Natal. Para os adultos, a emoção, como a que sentiu Murilo, Marluce e Josevanda, de rever um carrossel que reúne a população no Centro de Aracaju em sentimento de nostalgia, alegria e esperança de dias melhores.

Natal Iluminado

Realizado desde 2017, a partir de um convênio entre a Prefeitura de Aracaju, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), o Natal Iluminado no Centro foi ampliado este ano e se consolida como um dos principais atrativos no período natalino em Sergipe.

Com um investimento superior a R$ 2 milhões, a edição 2021 do projeto conta ampla decoração temática e com uma programação cultural que estenderá até 6 de janeiro de 2022, nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Ao todo, o projeto contempla 49 dias de evento natalino.

