Chuvas poderão atingir 100 milímetros nos Territórios do Alto e Médio Sertão sergipano nas próximas 24 horas, diz CMT

As chuvas que ocorrem em todo o estado de Sergipe, desde a última sexta-feira, 24, amenizam nos próximos dias.

No entanto, para esta segunda, 27, espera-se tempo predominantemente nublado durante todo o dia com ocorrência de precipitações a partir da tarde até a noite em todo estado, com previsão de 20 milímetros nos Territórios Agreste Central, Centro Sul e Sul Sergipano e de até 100 milímetros no Alto e Médio Sertão Sergipano. No litoral, as temperaturas ficarão entre 22,7°C e 30,0°C, enquanto no interior, elas oscilam entre 22,6°C e 33,3°C.

Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), apesar da estação ser predominante de altas temperaturas, as condições oceânicas são propícias para a ocorrência de chuvas em todo o Leste do Nordeste, incluindo Sergipe.

Nesse período, é normal a formação de Zonas Úmidas sobre o Brasil, que começam na Amazônia indo até o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, porém, o fato da umidade está deslocada para o Norte, atuando fortemente na Bahia, por conseguinte, atinge o estado de Sergipe, ocasionando instabilidades atmosféricas que resultam em pancadas de chuvas isoladas e mais fortes.

Para a terça-feira, 28, estima-se tempo parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos durante todo o dia, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. As temperaturas no litoral sofrem uma queda e variam entre 22,3°C e 29,8°C, já no interior do Estado, as mínimas caem para 20,8°C e as máximas se elevam a 34,3°C.

Na quarta-feira, 29, as chuvas que por ventura ocorrerem serão rápidas, isoladas e em baixo volume, uma vez que em praticamente todo o estado espera-se céu limpo com presença de pouca nebulosidade. No litoral, os termômetros registram entre 22,3°C e 29,7°C, enquanto no interior, eles tendem a marcar de 20,9°C a 33,5°C.

Índice Pluviométrico de 24 à 26 de dezembro

Alto Sertão: 113,6mm

Agreste Central: 75mm

Baixo São Francisco: 104,8mm

Centro Sul: 80,2mm

Grande Aracaju: 113,6mm

Leste Sergipano: 85,4mm

Médio Sertão: 90mm

Sul: 71,4mm

Informações e foto ASN