Comandante da PMSE, Coronel Marcony, fala sobre a corporação

O Coronel Marcony Cabral Santos, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, concedeu mais uma entrevista exclusiva de final de ano ao blog Espaço Militar, falando sobre os mais diversos temas:

Espaço Militar (EM) – O senhor durante este ano de 2021 enfrentou ainda mais dificuldades com o agravamento da pandemia, principalmente no primeiro semestre. Como foi lidar com esse terrível problema, inclusive com a perda de vários policiais militares?

Marcony Cabral (MC) – União e fé em Deus! A criação do Comitê de saúde da PMSE/SSP, as ações instrutivas, a busca e distribuição de itens de proteção, o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saude, do Ipes Saúde, das redes públicas e privadas de saúde, foram medidas e parcerias importantes para cuidar de uma corporação que não faltou a sociedade em nenhum momento, mesmo com o risco constante de contaminação! Perder irmãos foi muito duro , mas em nome deles continuamos firmes! Sou muito grato a cada Policial Militar que acreditou no nosso trabalho e junto conosco, mantiveram a presença ostensiva nas ruas do nosso Estado! Agradeço aqui ao senhor governador Belivaldo Chagas, a Secretária Mércia, a superintendente Adriana, a secretária Vanesca e a todos os senhores(as) secretários municipais de saúde pelo empenho em vacinar nossos abnegados irmãos da segurança pública! Essa medida foi imprescindível para nossa atuação!

EM – Como avalia a atuação da Polícia Militar durante a pandemia da covid-19, durante este ano?

MC – Espetacular! Nossos bravos irmãos foram fundamentais no enfrentamento a pandemia. Missão muito difícil, em momentos que causaram muitos transtornos a sociedade, em função de medidas restritivas, mas essenciais para o momento, que surtiram o efeito desejado, o qual sempre foi o de passarmos por este momento com o menor número de perdas possíveis! Elas aconteceram infelizmente, mas o trabalho valeu a pena pelas vidas salvas. Ressaltamos como importante o apoio da PMSE a vacinação, durante a distribuição, além da constante parceria com a Secretaria de Saúde do Estado que teve papel de destaque neste momento difícil.

EM – Durante este ano de 2021, observamos pela imprensa, a redução de diversos índices de criminalidade. Quais as principais medidas adotadas para a se chegar a essa redução?

MC – Investimentos do Governo do Estado em tecnologia, inteligência, equipamentos, armamentos, viaturas, mas principalmente na parte mais importante: nosso material humano, com treinamento, melhores condições de trabalho, reposição de efetivo. Porém, a liderança do dr João Eloy, Secretario de Segurança pública de Sergipe, cuja marca é o trabalho integrado das forças de segurança, nos levou a um ano excelente para a Segurança pública de Sergipe!

EM – Um dos projetos que têm merecido elogio da tropa é o “Pé na Estrada”, este projeto continuará em 2022?

MC – Com fé em Deus! É o Comando da Corporação indo até os nossos irmãos policiais militares, heróis da vida real! Enfim, somos todos PMSE!

EM – Sempre que pode o senhor comparece nas mais diversas unidades militares do nosso Estado. Qual a importância de manter este contato mais próximo com seus comandados?

MC – Reforça o nosso objetivo quanto ao legado que queremos construir: estabelecer um espírito de família, onde todos são importantes no processo, cada um com seu papel e todos focados em servir ao povo de Sergipe!

EM – Já existe alguma previsão para início da reforma do QCG por parte do Estado e em outras unidades da corporação?

MC – Sim. Estamos concluindo a fase de projeto e já estaremos iniciando a fase de licitação da obra! Agradecemos a Cehop e equipe da PM 4, pelo excelente trabalho, além do apoio da SSP e Governo do Estado.

EM – Qual a importância dos novos policiais militares que ingressaram na corporação, fruto do concurso realizado? Existe a preocupação de, anualmente, sempre convocar aprovados para suprir a lacuna de policiais militares que vão para a reserva?

MC – Temos novos policiais militares, jovens, os quais com uma boa formação, darão muito orgulho a sociedade. Estamos formando em janeiro 360 e já estaremos em fevereiro recebendo mais 455, autorizados pelo Governador Belivaldo Chagas! Planejamento e ações efetivas tem dado o resultado esperado. Ressaltamos o excelente desempenho da secretaria da Fazenda e agradeço ao senhor Secretário Queiroz pelo apoio e atenção com a parte financeira do nosso Estado, que possibilitaram estes avanços em aumento de efetivo da PMSE e demais forças de Segurança!

EM – Como o comando avalia e tem lidado com o Movimento Polícia Unida?

MC – Tenho discordância quanto a estratégia adotada de hostilizar o Governador. Não vejo como um caminho eficiente! Confio no chefe do Executivo Estadual e trabalho para que possamos chegar ao consenso. O diálogo é e sempre será o melhor caminho. Todos queremos o melhor, Governo, SSP, Comando e nossos irmãos do movimento! Assim, não tenho duvidas que com diálogo chegaremos lá! Deus Proverá!

EM – Que medidas o comando tem adotado para prestar auxílio aos policiais militares que estejam passando por problemas de saúde, tais como depressão, psicológico, psiquiátrico, dependência de álcool, dentre outros?

MC – Temos o orgulho de ter reativado o núcleo de atenção Psicossocial, NAPS, comandado pela senhora Subtenente Eliane com sua equipe extremamente produtiva e eficiente, cujos atendimentos têm se multiplicado, inclusive em situações de irmãos que moram fora do Estado de Sergipe! Nenhum irmão fica para trás, por isso acreditamos e trabalhamos para que esse setor essencial seja ampliado. Teremos investimentos que estão em fase de planejamento e certamente temos a certeza de que nossos irmãos não estão sozinhos!

EM – Qual balanço que o senhor faz do vosso comando neste ano de 201?

MC – O julgamento é da sociedade! Sou apenas uma peça na engrenagem! Meu orgulho é o de Comandar uma das melhores Polícias Militares do Brasil! Cada Policial Militar é um herói em defesa da sociedade Sergipana!

EM – Que mensagem de final de ano gostaria de deixar para a tropa que o senhor comanda e para a sociedade sergipana?

MC – Que o senhor Deus possa nos trazer saúde, alegria e prosperidade! Que possa iluminar e abençoar o Governo de Sergipe, para que melhores dias sejam construídos para o nosso povo! A Segurança Pública de Sergipe, liderada pelo Dr. João Eloy, tem na sua composição a PMSE, que é feita de excelentes profissionais! Nosso maior Comandante que é o povo de Sergipe, poderá sempre se orgulhar desta grande família! Obrigado a todos os demais irmãos das forças de segurança pelo apoio, atenção união no nosso trabalho! Obrigado sociedade Sergipana pelo reconhecimento da nossa missão diária! Que venha 2022!

O blog Espaço Militar agradece mais uma vez ao Coronel Marcony Cabral pela deferência em atender a mais umaa entrevista de final de ano, desejando desde já um feliz Ano Novo e que Deus o abençoe sempre.

Matéria do blog Espaço Militar