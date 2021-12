CPTRAN registra acidente envolvendo condutor embriagado em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Militar de Sergipe, através do Serviço de Atendimento à Acidentes de Trânsito da CPTRAN, registrou na manhã deste domingo (26) um acidente de trânsito envolvendo um GM/Prisma, o qual se chocou com um muro do estacionamento do Hospital Zé Franco, na Avenida A XIII, em Nossa Senhora do Socorro.

Não houve vítimas, apenas danos materiais. O condutor realizou o teste de etilômetro, obtendo resultado de 0,71 mg/L, caracterizando crime de trânsito. O motorista foi conduzido à delegacia para as medidas cabíveis ao caso.

O veículo foi recolhido ao pátio do Detran por não apresentar condutor habilitado para a liberação.

Informações e foto CPTran