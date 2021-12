Deputado Ibrain de Valmir realiza 3° Natal Solidário no centro-sul

Neste sábado, 25, o deputado estadual Ibrain de Valmir realizou a terceira edição do Natal Solidário no centro-sul sergipano. A ação tem como objetivo distribuir brinquedos para crianças carentes e levar alegria a diversas famílias.

Em Lagarto, a distribuição de brinquedos ocorreu em diversos bairros carentes, a exemplo do Bairro Matinha, Praça São Domingos, Bairro Estação, Bairro Jardim Campo Novo, Condomínio João Almeida Rocha, entre outros.

O projeto ganhou vida no início do mandato do deputado, que sensibilizado com o período natalino fez questão de dar continuidade à ação. “Sabemos que muitos pais, mães e responsáveis não têm condições de comprar um presente para as crianças nesse período. Então, resolvi amenizar a situação e levar a alegria da garotada e de centenas de famílias. É gratificante ver o semblante deles de felicidade e gratidão. Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de fazer essa ação junto com o apoio da minha equipe”, fala Ibrain de Valmir.

A ação contou com a presença e apoio dos familiares do deputado Ibrain de Valmir e da equipe do seu gabinete.

Fonte e foto assessoria