DHPP e Dipol elucidam homicídio no Bugio e autor do crime é preso

Na manhã desta segunda-feira (27), no Morro da Reação, Bairro 18 do Forte, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão expedido contra Herllon Gleiton Souza dos Santos, de 24 anos, apontado como autor do homicídio de Almerindo Simões Bomfim.

Segundo a investigação, que contou com auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), o crime ocorreu no dia 10 de junho de 2021, no apartamento da vítima, situado no bairro Bugio. A vítima foi encontrada no dia seguinte caída no quarto, com as mãos e pernas amarradas com fios, um travesseiro no rosto e lesões na cabeça.

Após ser preso, o investigado confessou o crime e alegou que cometeu o homicídio por ter sido assediado sexualmente pela vítima. Durante as investigações, foram feitas várias diligências, depoimentos foram prestados e o DHPP contou com informações periciais importantes. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualficiado.

A Polícia Civil reforça a importância do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.

Fonte e fito SSP