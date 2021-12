Evento inspirado no longa “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” chega ao RioMar Aracaju

Experiência gratuita e inédita reúne diversos espaços lúdicos, interativos e jogos

O RioMar Shopping Aracaju recebe evento inspirado no longa “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, inédito no Brasil. A experiência desembarca na Praça de Eventos Rio, localizada no primeiro piso do mall, no dia 31 de dezembro e segue até o dia 15 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. A atração contempla crianças de 1 a 12 anos de idade.

No evento, o público poderá percorrer diversos ambientes cenográficos inspirados no filme e participar de oficinas e jogos. As sessões, que são gratuitas, duram 15 minutos. Os ingressos solidários podem ser retirados no local, mediante doação de material escolar, que pode ser entregue no local ou adquirido pela plataforma riomararacajuonline.com.br.

A imersão na atração começa em uma entrada instagramável com espaço para fotos. Na oficina de colorir os pequenos poderão pintar desenhos exclusivos do Homem-Aranha. Nas oficinas de quebra-cabeça, cama de gato e jogo da memória, os pequenos vão desenvolver o raciocínio e a memória. Tem ainda, oficina de tatuagem e espaço para muitas fotos. A produção do evento é da empresa mineira Ponto Org Eventos.

Todos os cuidados e medidas serão seguidos rigorosamente e informado para os participantes, como distanciamento, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel. As sessões serão realizadas com capacidade para 10 crianças com acompanhante responsável.

Sobre o filme

Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, a identidade do herói amigão da vizinhança é revelada, colocando suas responsabilidades de super-herói em conflito com sua vida normal e colocando em risco aqueles com quem ele se preocupa. Quando ele pede a ajuda do Doutor Estranho para restaurar seu segredo, o feitiço abre um buraco em seu mundo, liberando os vilões mais poderosos que já lutaram contra um Homem-Aranha em qualquer universo. Agora, Peter terá que superar seu maior desafio, que não apenas irá alterar para sempre seu próprio futuro, mas também o futuro do Multiverso.

Dirigido por: Jon Watts / Escrito por: Chris McKenna & Erik Sommers / Baseado nos quadrinhos MARVEL de: Stan Lee e Steve Ditko / Produzido por: Kevin Feige, Amy Pascal / Produtores Executivos: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O’Connor, Avi Arad, Matt Tolmach / Elenco: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei.

