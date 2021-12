Fapitec prorroga edital para bolsas de Comunicação Científica

Prazo de seleção das propostas enviadas foi estendido até 14 de janeiro, com divulgação dos resultados no dia 21 de fevereiro

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) anuncia a prorrogação do Edital Fapitec/Se/Funtec N° 10/2021, voltado à Comunicação Científica. O período de análise das propostas foi estendido até o dia 14 de janeiro de 2022. Os resultados serão divulgados a partir do dia 21 de fevereiro, com o início das contratações no mês de março.