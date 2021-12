Flash Político: Jackson Barreto diz que é candidato ao Senado mas vai depender do bloco

Por Diógenes Brayner

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse, nesta segunda-feira (27), que está bem, passou o Natal com familiares mas que “não tenho novidades políticas”. Segundo ele, o pessoal do bloco está consciente de que as definições ocorrerão em janeiro, quando ocorrerá uma segunda reunião da base aliada.

Jackson Barreto mantém sua candidatura ao Senado Federal mas deixa claro que vai depender a da decisão da aliança e do comprometimento do pessoal pela sua decisão de disputar o Senado. Admite que “não posso ser candidato de mim mesmo.

Considera importante a lealdade da base aliada e até sugere que a escolha do nome ao Governo também seja válida para o candidato ao Senado, para que seja mantida a unidade do grupo. Jackson disse que “no mais está tudo em ordem e que só retornará às ruas no próximo ano, para fazer a pré-campanha e realiza o trabalho junto ao eleitorado”.