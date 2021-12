Governador Rui Costa agradece pessoalmente auxílio de equipe do GTA

Em postagem na sua conta pessoal do twitter, o governador da Bahia, Rui Costa, fez um agradecimento aos estados envolvidos no resgate de pessoas no sul da Bahia. Pessoalmente, no início da tarde deste domingo (26), o governador baiano agradeceu à tripulação do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (GTA/SSP).

Na postagem, Rui Costa disse que “hoje, pude agradecer pessoalmente aos servidores do estado de Sergipe, que já estão em Ilhéus para nos ajudar. Quero estender meu agradecimento aos Governos de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Paraíba, que também estão na força-tarefa”, escreveu.

O governador Rui Costa ainda informou que as equipes estão fazendo o resgate das pessoas em áreas de risco com helicópteros e botes. De outro lado, estão fornecendo cestas básicas e colchões. “A prioridade nesse momento é salvar vidas”, afirmou em sua conta no twitter.

Uma tripulação decolou na manhã deste domingo (26) do aeroporto de Aracaju em direção a Ilhéus, na Bahia, onde foi montada uma base de apoio. A determinação para o apoio do GTA/SSP foi do próprio governador do estado, Belivaldo Chagas.

Fonte e foto SSP