GTA transporta gestante em trabalho de parto para Ilhéus

Nas primeiras horas de trabalho em Ilhéus, na Bahia, o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (GTA/SSP) socorreu uma gestante que já estava em trabalho de parto. A paciente Amanda Figueiredo Santana chegou por meios próprios na manhã deste domingo (26) no Hospital Regional Costa do Cacau. Ilhéus foi a cidade escolhida pelo Governo do estado como base de apoio.

As vias de acesso à unidade regional de Ilhéus estão comprometidas pelas enchentes. A tripulação sergipana do GTA fez o encaminhamento da paciente para o aeroporto de Ilhéus e de lá, ela foi levada para a maternidade da cidade em uma viatura avançada do Samu, onde receberá os cuidados necessários, pois está com fortes dores e contrações. Amanda está na 34ª semana de gestação, segundo o boletim médico.

A aeronave do GTA está dando apoio ao Grupamento Aéreo da PM da Bahia (Graer), que atua na região apoiando as equipes de terra. O comandante do Corpo de Bombeiro de Sergipe, coronel Alexandre Alves, também foi acionado pelo governador Belivaldo Chagas e acompanha a situação junto ao Corpo de Bombeiros da Bahia.

O pedido de ajuda foi feito pelo próprio governador Rui Costa a governadores de outros estados. Além de Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Espírto Santo, Paraíba, São Paulo e Maranhão também enviaram aeronaves para apoiar no socorro às vítimas.

O Governo Federal também acompanha toda a situação. O socorro inclui combustível e aeronaves para auxiliar nos resgates. A base de apoio para facilitar as ações, instalada em Ilhéus, terá o reforço de várias equipes. Duas escolas na cidade de Ilhéus serão usadas como pontos de apoio para a operação. Uma servirá de alojamento para os agentes envolvidos na força-tarefa e a outra será o quartel general das atividades.

