Homem armado é preso após manter família em cárcere privado no bairro Jardins, Aracaju

Um homem foi preso suspeito de manter família em cárcere privado dentro de um condomínio na noite deste domingo (27), no bairro Jardins, em Aracaju. Quatro armas de fogo foram apreendidas no apartamento.

Acordo com o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), as equipes atenderam a ocorrência após denúncias de tiros deflagrados na localidade. A filha relatou que o suspeito havia atirado na direção de seus amigos, os quais correram de imediato, e em seguida manteve a mãe e o irmão no interior da residência sob constante ameaça.

Em seguida, os policiais iniciaram uma tentativa de negociação com o suspeito, que se encontrava na sala da casa com uma arma de fogo em punho, proibindo a saída dos integrantes.

A guarnição conseguiu a verbalização com o filho do agressor e constatou que o suspeito teria adentrado em um dos quartos, momento em que conseguiram adentrar no local e liberar os reféns sem ferimentos. O suspeito, por sua vez, se trancou em um quarto e só decidiu se render após as negociações.

No local foram encontradas um revólver calibre 38, com uma munição deflagrada e cinco intactas, duas espingardas calibre 12, um lançador calibre 6.35 e diversas munições de calibres variados.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Informações e foto BPTur