Homem é assassinado e esposa é baleada no Povoado Abais

Um homem de 29 anos foi assassinado e a esposa ficou ferida após ser baleada neste domingo (26) dentro da residência do casal no Povoado Abaís, em Estância.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o autor dos disparos teria se identificado como irmão da vitima. Ambos teriam conversado na porta do imóvel minutos antes do crime, quando o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a mulher saiu correndo e foi alvejada na região da perna, sendo socorrida para o hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde dela e, até o momento, ninguém foi preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.