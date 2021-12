IML recolhe 14 corpos no fim semana, vitimas de acidente, queda da própria altura e homicídios

O instituto Médico Legal (IML) recolheu neste final de semana 14 corpos, entre eles o uma criança de dois anos, vitima de asfixia, além de quatro vitimas de homicídios com uso de faca, cinco por arma de fogo, além de acidente automobilístico, queda da própria altura e morte a ser esclarecida.

Veja relação dos corpos

J. G. C. S., de apenas 2 anos, corpo recolhido no Hospital de Cristinápolis, morte por asfixia;

José Wilson do Nascimento, 45 anos, morte por arma de fogo, na Rua C, Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão;

Maria José dos Santos, 88 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por queda da própria altura.

João Roberto dos Santos Teles, 40 anos, corpo recolhido no município de Santo Amaro das Brotas, sendo a causa da morte indeterminada;

Maria Lúcia Peixoto de Lima, 58 anos, corpo recolhido no Loteamento Padre Pedro, Bairro Santa Maria, em Aracaju, morte indeterminada;

José Cleverton da Silva Santos, 25 nos, corpo recolhido no Povoado Junco, município de Areia Branca, causa morte indeterminada;

Alessandro Correia dos Santos, 20 anos, vitima de arma branca, no Povoado Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro;

Yan Adrian Souza dos Santos, 20 anos, vitima de arma branca, no Povoado Pontal, município de Indiaroba;

Jones de Jesus Bareto, 39 anos, morte por golpe de faca, no Loteamento Guajará, município de Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente de trânsito envolvendo bicicleta e moto, no município de Lagarto;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima por arma de fogo, no município de São Cristóvão;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por arma de fogo, na Avenida Santo Antônio, município de São Cristóvão;

Alexandre Lima dos Anjos, 18 anos, morte por arma de fogo, no Povoado Tombo Gorete, município de Salgado;

Rafael de Lima Moura do Nascimento, 26 anos, vitima de homicídio por arma de fogo, no Loteamento Jardim Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro;

Com informações do IML