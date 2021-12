Jucese registra crescimento dos setores de indústria e comércio

Em 2021, o segmento industrial cresceu em 0,62% e comércio em 0,53%.

Os dados divulgados pela Junta Comercial de Sergipe (Jucese) mostram que os setores de indústria e comércio encerrarão o ano com saldo positivo. A comparação com 2018, 2019 e 2020 aponta o aumento gradativo do comércio e recuperação da indústria.

Das 5.268 empresas abertas, 1.993 são do setor de comércio – o equivalente a 37,83% dos empreendimentos constituídos. Frente a 2020, o volume do setor, que reúne grande variedade dos negócios em Sergipe, teve alta de 0,53%.

Os dados também revelam que o segmento industrial se recuperou da queda que sofreu em 2020. O setor cresceu 0,62% em relação ao ano passado, fechando com 4,48% das empresas abertas este ano; o montante representa 236 empresas do saldo total.

Na contramão do crescimento de indústria e comércio, o setor de serviços recuou 0,72%, porém ainda é o segmento que detém o maior número de empresas abertas por setor: o ramo acumula 57,70% (3.039) dos empreendimentos constituídos este ano.

Fonte: INNUVE

Foto: Sara Florêncio