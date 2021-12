Loja Clodomir Silva e Capítulo Demolay fazem campanha SOS Bahia

Os 15 adolescentes que ingressaram recentemente no Capítulo Professora Zenilde de Melo Dias 1193, da Ordem Demolay, iniciaram a campanha SOS Bahia, arrecadando mantimentos para auxiliar as centenas de famílias que estão sendo prejudicadas com as fortes chuvas que caem no Estado vizinho. A chuva já deixou 16 mil desabrigados, 119.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortes. A estimativa é que 430.869 pessoas foi afetada. A Bahia tem 72 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo estadual.

Os jovens estão arrecadando roupas, calçados, cobertores, agasalhos, sacos de dormir, que serão enviados para a região sul da Bahia. O Capítulo Demolay destinou três pontos de arrecadação: Na Loja Maçônica Clodomir Silva e na Sorveteria Bis, ambas na avenida Mamede Paes Mendonça, 176, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, na Barbearia Seu Elísio, na rua Guilhermino Rezende, 76, no bairro Salgado Filho, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas.

“Contamos com a colaboração de todos vocês, tanto na arrecadação, como na divulgação”, disse o venerável mestre da Loja Maçônica Clodomir Silva, Volney de Melo Dias. A Clodomir Silva é responsável pelo Capítulo Zenilde de Melo Dias.

Água potável

Além do Capítulo, a Loja Clodomir Silva atua na campanha para ajudar os irmãos baianos que sofrem com as enchentes. Para isso, disponibilizou a conta bancária para arrecadar fundos para compra de água potável, alimentos e produtos de higiene. “Essa é a hora de ajudar, na medida das suas possibilidades”, frisou Volney de Melo Dias.

Para as colaborações em dinheiro os dados bancários são

Banese (047)

Agência: 051

Conta corrente: 03/100.755-3

Loja Simbólica Clodomir Silva

Chave do PIX – CNPJ – 16.191.454/0001-27

Por Antônio Carlos Garcia

Foto: Isac Nóbrega/PR