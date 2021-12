Maiara manda indiretas para Fernando em show: “Cadê a responsabilidade? Vergonha”

Maiara fez um show cheio de indiretas para Fernando Zor, em Camboriú, em Santa Catarina, na noite deste domingo (26). Durante a música Presepada, que ela e a irmã, Maraisa, gravaram com Marília Mendonça (1995-2021), a cantora deu um recado direcionado ao ex-noivo, após boatos de que ele teria a traído.

“Cadê sua responsabilidade? No seu lugar, eu teria vergonha”, declarou Maiara. A cantora também agradeceu ao carinho dos fãs. “Eu queria mandar um beijo para todas essas mulheres que estão me dando força aqui, falando que eu sou um mulherão da porra. Obrigada, gente! Vocês ficaram me dando essa força e eu vou acreditar que sou um mulherão da porra mesmo!”, disse.

Maiara ainda contou que Presepada foi a última música que Marília Mendonça escreveu, em parceria com Maraisa, e que seria uma alfinetada em seu relacionamento com Fernando. “E fizemos para uma pessoa que eu conheço. É segredo”, brincou Maraisa, apontando para irmã. “Ela queria dar esse recado de tudo quanto é jeito”, completou Maiara.

Já Maraisa não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. “Essa semana está sendo muito emocionante. Começou o barraco, e eu falei: ‘Agora começou o Natal da verdadeira família brasileira'”, declarou.

Entenda o caso

Maiara terminou novamente o namoro com Fernando Zor. Na noite de Natal, dia 24, a cantora postou um vídeo abatida e com a legenda: “Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal“. Enquanto fazia o cabelo e ouvia a sofrência que canta com a irmã Maraisa e a Marília Mendonça, Presepada, a sertaneja ainda disse que devia ter escutado a amiga, que morreu neste ano em um acidente aéreo.

“Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero. Nunca é tarde, né gente!”, terminou ela, que minutos depois deletou os vídeos.

Já Fernando, em entrevista a Leo Dias, negou que tenha traído Maiara e disse que a sertaneja “caiu na pilha” de haters. “Não aconteceu nada! Eu apenas não nego foto nem pro meu inimigo! Só que eu tava num lugar que, de repente, chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada”, declarou. “Cara, sempre só ajudei a Maiara. O primeiro psicólogo quem arrumou pra ela, fui eu. E ela cai em pilha demais. Cai em pilha de hater!”, completou.

Logo depois, a massatorapeuta Francieli Padilha, apontada como suposto pivô do término, afirmou que o sertanejo disse a ela que estava estava solteiro. Fernando posou com Francieli em um bar de Guarapuava na quinta-feira (23), após um show com Sorocaba na cidade paranaense no qual os dois dançaram juntos no palco. “Ele falou que estava solteiro. Eu dancei com ele porque ele me chamou. Não fui eu que fui pedi. E vocês deveriam estar descendo a lenha nele. Eu sou solteira, eu cuido da minha vida. Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. A minha vida é tão corrida que eu digo para meus clientes que gostaria que o dia tivesse mais horas porque não dou conta do dia todo”, avisou.