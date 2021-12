Marília Mendonça, Paulo Gustavo e Tarcísio Meira: relembre famosos mortos em 2021

RIO – O ano de 2021 foi marcado pela morte de atores, cantores, políticos e outras personalidades em acidentes, com doenças raras e vítimas da Covid-19, que tirou a vida de quase 620 mil brasileiros. No teatro e na TV brasileira, grandes nomes como Paulo Gustavo, Tarcísio Meira, Eva Wilma e Luis Gustavo estão entre os famosos que se despediram do público.

No mundo da música o país perdeu Marília Mendonça em um acidente aéreo, Agnaldo Timóteo, Genival Lacerda, além do pianista Nelson Freire. Na dramaturgia, brasileiros que partiram ao longo do último ano foram João Acaiabe, Luis Gustavo, Paulo José, Sérgio Mamberti, e o autor Gilberto Braga.

Outras mortes também chamaram atenção como MC Kevin, da atriz Mabel Calzolari, por uma doença rara; da jornalista Cristiana Lôbo e no campo da política, Bruno Covas, então prefeito de São Paulo. Confira personalidades e artistas que o Brasil perdeu neste ano:

Agnaldo Timóteo

Em abril, Agnaldo Timóteo, aos 84 anos, morreu de complicações da Covid-19.

Artur Xexéo

Em junho, aos 69 anos, o escritor e jornalista Artur Xexéo morreu após lutar contra um linfoma.

Bruno Covas

Em maio, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, morreu vítima de câncer.

Caike Luna

O ator e humorista Caike Luna morreu em outubro, aos 42 anos. Ele tratava um câncer, do tipo Linfoma Não-Hodgkin, desde abril.

Camilla Amado

Em junho, a atriz Camilla Amado morreu em decorrência de um câncer, aos 82 anos.

Cristiana Lôbo

Em novembro, a jornalista e comentarista política Cristiana Lôbo, da GloboNews e do site g1, morreu em decorrência de um mieloma múltiplo, câncer do qual se tratava há alguns anos e que foi agravado por uma pneumonia

Dominguinhos do Estácio

Em maio, o compositor e intérprete de samba enredo Dominguinhos do Estácio, morreu aos 79 anos, vítima de uma hemorragia cerebral.

Eduardo Galvão

Em dezembro, o ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos, vítima de Covid-19.

Eva Wilma

Em maio, a atriz Eva Wilma, aos 87 anos, de câncer no ovário.

Genival Lacerda

Em janeiro, o cantor Genival Lacerda morreu aos 89 anos vítima de Covid-19.

Gilberto Braga

Em outubro, o autor Gilberto Braga morreu, aos 75 anos, vítima de complicações por conta de uma infecção sistêmica.

João Acaiabe

Em abril, morreu, aos 76 anos, o ator João Acaiabe, que estava internado em estado crítico por conta da Covid-19.

Jorge Picciani

Em maio, morreu o ex-deputado estadual Jorge Picciani, de 66 anos, vítima de câncer na bexiga.

Josy Oliveira

A ex-BBB Josy Oliveira morre aos 43 anos, em São Paulo. Ela sofreu um aneurisma no início deste ano e vinha sendo preparada para uma cirurgia

Léo Rosa

Luis Gustavo

Em setembro, o ator Luis Gustavo, conhecido por personagens televisivos como o seu Vavá de “Sai de baixo” morreu, aos 87 anos,. Luis Gustavo tratava um câncer no intestino desde 2018 e faleceu em Itatiba, no interior de São Paulo, onde vivia.

Mabel Calzolari

Em junho, morreu a atriz Mabel Calzolari, depois de quase dois anos lutando contra a aracnoidite torácica, doença rara que atinge a medula.

Marília Mendonça

Em novembro, a cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em acidente de avião.

Marina Miranda

Atriz e comediante Marina Miranda, de 90 anos, morreu setembro no Rio. Ela que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar.

MC Kevin

Em maio, o funkeiro MC Kevin morreu após cair do 5º andar de hotel.

Mila Moreira

Em dezembro, a atriz Mila Moreira morreu aos 75 anos.

Monarco

Baluarte mais antigo da Portela, Monarco morreu ao 88 anos. Desde novembro, o sambista estava internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde passou por uma cirurgia no intestino e não resistiu às complicações.

Nelson Freire

Em novembro, o pianista Nelson Freire, morreu aos 77 anos, devido a uma concussão cerebral provocada por uma queda sofrida em casa.

Nelson Sargento

Em maio, Nelson Sargento, lenda do samba, morreu aos 96 anos, vítima de Covid.

Orlando Drummond

Em julho, aos 101 anos, o ator e dublador Orlando Drummond morreu de falência múltilpla dos órgãos

Paulo Gustavo

Em maio, o ator e humorista Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima da Covid-19

Paulo José

Em agosto, o ator, roteirista e diretor Paulo José morreu aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Paulo Mendes da Rocha

Em maio, Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes da arquitetura mundial, morreu aos 92 anos, vítima de câncer no pulmão

Sérgio Mamberti

Em setembro, o ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, faleceu vítima de uma infecção nos pulmões.

Tarcísio Meira

Em agosto, o Brasil deu adeus a Tarcísio Meira, aos 85 anos vítima de Covid-19.

