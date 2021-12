Menino de dois anos morre asfixiado em janela de carro no município de Cristinápolis

Um menino de dois anos morreu após ter se asfixiado na janela entreaberta de um veículo. O incidente foi registrado neste domingo (26), no município de Cristinápolis, segundo informações da família à polícia.

O menino brincava em sua residência, onde o veículo se encontrava com o vidro semiaberto. O garoto teria subido em um velocípede para servir de apoio, inclinando o pescoço para dentro do veículo, onde ficou pendurado no vidro que estava entreaberto e perdeu os sentidos.

A criança deu entrada na Clínica 24h Maria Dantas de Carvalho com o avô materno, já sem vida.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Aracaju, para ser periciado.

O responsável foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.