Novo Ensino Médio: equipes da rede estadual participam de oficina sobre o Itinerário de Formação Técnica e Profissional

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), promoveu nesta segunda-feira, 27, a oficina ‘Novo Ensino Médio: Itinerário de Formação Técnica e Profissional’, cujo como público-alvo são as equipes gestoras das escolas de Educação Profissional e coordenadores pedagógicos das diretoria regionais de educação (DREs). O objetivo da capacitação foi contextualizar o Novo Ensino Médio e o quinto Itinerário Formativo que prevê a Formação Técnica e Profissional, além de explanar sobre matrizes, atividades integradoras, matrícula 2022, dentre outros assuntos de ordem interna.

Fazendo a abertura da oficina, a diretora do DED, professora Ana Lúcia Lima, destacou o esforço integral que deve haver em torno da implementação do Novo Ensino Médio e o quinto itinerário formativo. “A gente está trabalhando todos os dias nessa perspectiva de oferecer ao aluno várias opções de escolhas para a construção do seu projeto de vida. Sabemos que não é um processo fácil porque existe toda uma legislação anterior, com uma única matriz curricular para cada escola, e hoje temos vários cenários possíveis por meio das parcerias, prática que já vem sendo consolidada em nossa rede”, disse. Na ocasião, ela também lembrou que Sergipe é destaque nacional na implementação do Novo Ensino Médio, sendo o único estado a concluir as 12 etapas para a execução da modalidade.

No próximo ano todos os cursos da Educação Profissional ofertados na forma integrada funcionarão com a matriz do Novo Ensino Médio. A chefe do Serviço de Educação Profissional da Seduc, professora Rivânia Andrade, disse que o intuito dessa oficina é fomentar as equipes quanto às mudanças nesse modelo. “Então hoje nós vamos apresentar essa matriz, vamos montar os horários, trazer os cadernos de apoio, além de detalhes sobre o Portal da Matrícula e o que vem com essa mudança. Essa é uma das várias oficinas que vamos realizar, as quais devem ocorrer mensalmente, além das formações continuadas que estão previstas. A gente sabe que é tudo muito novo; temos muitas informações, portarias, e tudo isso precisa ser destrinchado e passado da forma clara e mais objetiva possível”.

A coordenadora do Serviço de Planejamento e Ensino da DRE 6, professora Edina Pinheiro, destacou a importância da oficina. “É momento de a gente sentar e sanar todas as informações sobre o Novo Ensino Médio, especialmente no que diz respeito à Educação Profissional. A nossa regional conta com três escolas que ofertam cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT): o Centro de Excelência Joanas de Freitas, em Propriá; o Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco, em Neópolis; e a Escola Família Agrícola de Ladeirinhas, em Japoatã, e em 2022 iremos ampliar a oferta para mais cinco escolas-piloto”, informou.

Para o professor Mateus Gonçalves, coordenador pedagógico do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Marcos Ferreira, em Simão Dias, o Novo Ensino Médio promoverá mudanças significativas na trajetória escolar dos estudantes. “Para a gente como escola de Educação de Jovens e Adultos o Novo Ensino Médio é muito importante pela questão da escolha do aluno: da possibilidade de ele estar fazendo um curso técnico na área pretendida, de estar inserido no mercado de trabalho e procurando uma melhoria para seu projeto de vida. Então todo esse processo que a modalidade proporciona com certeza vai ajudar no resultado final e profissional desse estudante”, finalizou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC