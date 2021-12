Operação Natal Seguro registra acidentes com duas mortes nas rodovias que cortam o estado

A Policia Militar do Estado de Sergipe através do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual – BPRv realizou a Operação Final de Ano 2021 – Natal Seguro, entre a última sexta-feira, 24 e o domingo, 26.

Durante os dias de operação, devido ao aumento no fluxo de veículos nas rodovias estaduais, os policiais desenvolveram atividades de prevenção de condutas que aumentassem o risco de acidentes graves.

Foram empregados mais de 40 policiais militares por dia durante todo o período da operação entre efetivo ordinário e extraordinário. Diversos municípios sergipanos tiveram reforço no policiamento rodoviário estadual tais como: Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias, Siriri, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Gloria dentre outros.

No intuito de combater trafico de drogas e armas, crimes de trânsito, perturbação do sossego e

intensificada a fiscalização a embriaguez ao volante com realização de testes de etilômetro. Foram adotadas medidas de fiscalização fazendo cumprir as medidas de saúde e segurança contra a Covid-19

Resultados operacionais

Ao todo foram realizados mais de 120 testes de etilômetro e 709 veículos foram abordados entre automóveis, motocicletas, taxis e ônibus. Também foram abordadas 1633 pessoas no intuito de combater atos ilícitos como uso de drogas e armas.

Ocorrências

Acidentes:

– Dia 24 – Acidente de trânsito na SE-270 no povoado Colônia 13 no munícipio de Lagarto, envolvendo 01 motocicleta e 01 bicicleta. 01 vítima fatal (condutor da motocicleta);

– Dia 26 – Acidente de trânsito na SE-170 no munícipio de Campo do Brito do tipo colisão traseira seguido de saída de pista e capotamento, envolvendo 01 automóvel e 01 motocicleta. 01 vítima fatal (passageira da motocicleta) e 01 vitima hospitalizada (condutor da motocicleta);

– Dia 26 – Acidente de transito na SE-179 no munícipio de Carira do tipo saída de pista seguido de capotamento, envolvendo 01 automóvel. Sem registro de vítimas;

– Dia 26 – Acidente de transito na SE-282 no munícipio de Boquim, envolvendo 01 automóvel e 01 carroça. 01 Vítima hospitalizada (Condutor da carroça);

Apreensões

– Dia 24 – 01 Condutor autuado por lei seca em flagrante etilômetro com o valor de 0,07mg/l e teve como medida administrativa a apreensão da CNH;

– Dia 26 – 01 Condutor autuado por lei seca e teve a CNH apreendida por se recusarem a fazer o teste de etilômetro.

Fonte: Ascom/BPRv