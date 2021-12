PC elucida tentativa de homicídio no município de Cedro de São João

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cedro de São João, com o apoio da Delegacia Regional de Propriá, elucidou uma tentativa de homicídio contra Fernanda Martins Andrade, ocorrida na última segunda-feira (20), no município de Cedro de São João, região do Baixo São Francisco Sergipano. A mandante do crime foi presa na última segunda-feira (20). Os outros dois executores do crime foram identificados e levados para a delegacia na manhã de hoje (27).

Segundo a delegada responsável pelo inquérito, Natasha Gusmão, as investigações foram iniciadas logo após o crime. ” Fomos acionados para investigar um crime de roubo envolvendo Fernanda Martins Andrade e Marcelo Santos Andrade. O casal estava em sua residência, momento em que os criminosos anunciaram o roubo e alvejaram Fernanda na região da cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Propriá, onde coletamos informações sobre a possível motivação do crime, uma relação extraconjugal mantida pelo companheiro da vítima com outra mulher”, explicou.

No mesmo dia, as equipes localizaram a suposta amante e a conduziram para a Delegacia, onde a mesma acabou confessando a participação no crime. “Durante o seu depoimento, ela confirmou ter passado para dois indivíduos, informações referentes à rotina do casal, a fim de que o crime fosse cometido. Deste modo, lavramos o auto de prisão em flagrante da suposta autora, bem como representamos por sua prisão preventiva”, destacou a delegada Natasha Gusmão.

Ainda durante as investigações, as equipes da Delegacia de Cedro de São João analisaram as imagens da residência do casal, identificando o autor dos disparos contra a vítima, preso na manhã desta segunda-feira (27). “Uma vez identificado, representamos por sua prisão, cumprida na manhã de hoje. Na oportunidade, também demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão em sua residência. Lá, encontramos a arma supostamente utilizada no crime, a motocicleta utilizada na fuga e as vestes identificadas no vídeo”, explicou a delegada.

Em depoimento no local, o indivíduo confessou a participação de outro indivíduo no crime, que foi identificado e localizado. “Após o relato do suposto executor, nossas equipes diligenciaram e localizaram o coautor do crime. Agora ele se encontra na delegacia, para a coleta do depoimento”, destacou a delegada Natasha Gusmão.

A partir da prisão do terceiro envolvido, a Polícia Civil dará continuidade às investigações, para que o inquérito possa ser concluído e remetido para a Justiça nos próximos dias.

Fonte e foto SSP